Superintendência da Caixa, diz que município fez sua parte e vai concluir obras em Novo Progresso

Lauro é o Superintendente da caixa do Sudoeste do Pará , esteve em Novo Progresso nesta semana com sua equipe fiscalizando obras em andamento. Segundo a prefeitura são Com 16 convenio assinados com obras em andamento no município de Novo Progresso, e agora a rua itaituba será pavimentada com o recurso da caixa e contra partida do município.