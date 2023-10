Preço do diesel volta a subir após reajuste da Petrobras

Bomba de um posto de combustíveis – (Foto:Reprodução)

Combustível é vendido, em média, a R$ 6,13; já o valor médio da gasolina caiu pela 9ª semana seguida, vendido a R$ 5,69

Preço médio da gasolina voltou a cair pela 9ª semana seguida, mostra pesquisa da ANP

O preço médio do óleo diesel no país subiu nesta semana e atingiu R$ 6,13, mostra pesquisa divulgada nesta 6ª feira (27.out.2023) pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). A alta de 1,5% ante a semana anterior é explicada pelo reajuste nas refinarias da Petrobras, que entrou em vigor no sábado (21.out) e aumentou o custo do combustível em 6,58% para as distribuidoras.

Já o preço da gasolina caiu. Na média, o combustível foi vendido a R$ 5,69 na semana. Trata-se de uma queda de 0,9% em comparação com a pesquisa divulgada em 20 de outubro. Ao contrário do diesel, a gasolina teve corte no preço da Petrobras.

O preço do diesel estava praticamente estável nas últimas semanas. Atualmente, o combustível está no maior valor desde fevereiro. O maior preço do litro foi registrado no Acre: R$ 7,10 na média. Os menores foram no Rio de Janeiro (R$ 5,89) e em Sergipe (R$ 5,88).

A gasolina chegou a sua 9ª semana de queda. Atingiu o maior valor médio do ano em 26 de agosto: R$ 5,88. Desde então vem apresentando redução a cada pesquisa. Nesta semana, o maior preço do combustível foi encontrado no Acre (R$ 6,76) e o menor no Maranhão (R$ 5,40).

O preço médio do etanol ficou em R$ 3,57 no país, uma pequena queda em comparação com a semana anterior, em que o valor estava em R$ 3,61.

