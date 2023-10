Tucunaré com 78 centímetros é pescado em torneio de pesca no AM

(Foto: Divulgação) – Tucunaré pescado em Boa Vista do Ramos é um dos maiores da espécie encontrada na região

Trata-se de um animal da espécie Cichla Pinima, com 78 centímetros, apenas dois centímetros a menos que o maior já encontrado.

Boa Vista do Ramos registrou a pesca de um dos maiores peixes da espécie tucunaré já capturados em um evento de pesca esportiva no Amazonas. Trata-se de um animal da espécie Cichla Pinima, com 78 centímetros, apenas dois centímetros a menos que o maior já encontrado.

A informação é do engenheiro de pesca Mário Thomé, que participou no último final de semana do 1º Torneio Intercomunitário de Pesca Esportiva promovido pela Prefeitura de Boa Vista do Ramos durante o último final de semana no Lago do Curuçá. “Os peixes dessa região são realmente grandes. O peixe capturado pelo vencedor do torneio tem 78 centímetros e o segundo lugar 65 centímetros. Isso prova que os peixes da região são considerados ‘peixes troféus’”, afirmou o especialista. Após ser medido, o peixe foi solto de volta na natureza.

O torneio foi entre as comunidades rurais São Tomé, Menino Deus do Curuçá, Monte Horebe, Santa Maria do Acre, Bom Jesus da Boca da estrada e Sagrada família do Aninha. Todas elas fazem parte da Rota Turística da Pesca Esportiva da cidade.

“Boa Vista do Ramos está se consolidando cada vez mais como um dos principais polos estaduais do turismo de pesca esportiva do Amazonas e chegarmos a uma marca de peixe com um tamanho recorde como esse promove ainda mais o esporte local e atrai pescadores de diversas regiões. Por isso, estamos nos preparando cada vez mais para recebermos nossos turistas esportivos com conforto, segurança e dar a eles as mais diversas opções de lazer”, assegurou o prefeito do município, Eraldo CB.

Fonte A Critica/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/10/2023/09:16:12

