Prefeito arruma dinheiro e paga salário dos servidores da saúde até R$ 7 mil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O anuncio foi feito nas redes sociais pelo prefeito Gelson Dill (MDB) na ultima sexta-feira (12) com a presença do Vereador Matheus Monteiro e representante do Sindsáúde Sr Nelson.

You May Also Like