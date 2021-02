Trabalhador morre soterrado após desmoronamento em garimpo em MT

Juvenal Oliveira da Silva, de 51 anos, estava no horário de trabalho quando ocorreu o acidente.

Trabalhador morreu soterrado em região de garimpo em Nova Guarita (MT) — Foto: Assessoria

Um trabalhador de 57 anos morreu soterrado após um deslocamento de terra no Garimpo Lampíão, em Nova Guaria, a km de Cuiabá, no último sábado (13). Juvenal Oliveira da Silva estava no horário de trabalho quando ocorreu o acidente.

De acordo com a Polícia Civil, uma equipe da Polícia Militar foi acionada antes para tentar socorrer a vítima, no entanto, chegando no local, Juvenal já estava morto.

Ainda segundo a polícia, testemunhas socorreram a vítima tirando o corpo da área de desmoronamento para possível salvamento, mas não foi possível.

O local foi isolado. Uma equipe da Politec de Guarantã do Norte esteve no garimpo para perícia. Familiares de Juvenal e a funerária foram acionados para encaminhamento do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Ainda não se sabe qual a causa do desmoronamento. O caso deve ser investigado.

Por G1 MT

15/02/2021 15h59

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...