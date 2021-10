Prefeito de Belém respira com auxílio e não tem previsão de alta

(Foto:Reprodução) – O prefeito de Belém foi internado na quarta-feira (06) após complicações da Covid-19

O prefeito Edmilson Rodrigues segue internado no Hospital Beneficente Portuguesa, da rede conveniada do SUS.

De acordo com boletim médico, divulgado no final da tarde desta quinta-feira (7), o prefeito Edmilson Rodrigues segue respondendo bem ao tratamento, com quadro estável em relação a ontem e com prognóstico favorável. Ainda segundo o boletim, Edmilson não manifestou febre durante o dia e está respirando com auxílio de um catéter com quantidade baixa de oxigênio.

A nota afirma, ainda, que não há previsão de alta, mas garante que o Prefeito fez questão de tranquilizar a todos e a todas dizendo que está se sentindo bem e sendo muito bem atendido pela equipe.

Ele também agradeceu às mensagens de apoio e preocupação que tem recebido.

