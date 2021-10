Homem acampa em frente ao Hospital Municipal e diz que vai morrer por falta de medicamento em Novo Progresso

Descaso com a vida não tem limites em Novo Progresso! (Foto:Reprodução)



Novo Progresso, no sudoeste do estado do Pará, é um pedaço de terra esquecida, cercado de descaso por todos os lados. O Caos na saúde vira ano e passa anos e o sofrimento de quem precisa de atendimento na rede pública ,tem que pedir ajuda às autoridades.

O descaso desta vez vem de relato de morador que precisa de medicamento para tratamento -entre a vida e a morte- com tuberculose , a vitima seu Adelecio , procura a dias na rede municipal do SUS o medicamento que está em falta. Internado desde dia 26 de setembro de 2021, no hospital municipal, o Senhor teve alta e o hospital – pediu para sair – sem ter aonde ir Adelicio da Costa Pereira, que é morador da cidade de Marabá-PÁ, acampou em baixo da cobertura de UM ponto de taxi, em frente ao HMNP, com uma rede, aguarda o medicamento chegar. Mesmo que tenha dinheiro este medicamento é exclusivo da rede pública. “Com doença Dores que não passam, seu Adelecio é um RELATO entre tantos doentes sem tratamento, homens e mulheres que morrem à espera de socorro”.

A exemplo desta semana onde um projeto de lei aprovado por unanimidade na câmara municipal, que beneficiava as mulheres gravidas foi vetado pelo prefeito Gelson Dill (MDB). O veto foi por falta de orçamento!

“Cheguei a pensar que ia morrer, que não tinha mais jeito, só Deus mesmo, vou lutar pela vida, primeiro Deus, vai me livrar e salvar dessa”, A matéria é da Pagina Progresso ao Vivo e a reportagem é do Repórter e Jornalista Emerson Rutesck.

Atendimento precário mata mais do que a falta de acesso a médicos, diz estudo

“O cuidado de qualidade não deve ser um privilégio da elite ou uma aspiração para um futuro distante. Deve ser o DNA de todos os sistemas de saúde”.,.

“O direito humano à saúde não tem sentido sem um atendimento de boa qualidade. Sistemas de saúde de alta qualidade colocam as pessoas em primeiro lugar. Elas geram saúde, conquistam a confiança do público e podem se adaptar quando as necessidades de saúde mudam. Os países saberão que estão a caminho de sistemas de saúde de alta qualidade quando os profissionais de saúde e os formuladores de políticas escolhem receber cuidados de saúde em suas próprias instituições públicas.”disse a presidente da Comissão Dra. Margaret E Kruk, da Universidade de Harvard.

