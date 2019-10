Prefeito de Marapanim atropela e mata ciclista na PA-318, no nordeste do Pará

Prefeito de Marapanim, Ronaldo Trindade — Foto: Reprodução/ Facebook

Sivaldo Aleixo Barata, de 53 anos, chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital. Ele estava trafegando pelas margens da rodovia, quando foi atingido pela caminhonete do prefeito.

O prefeito de Marapanim, Ronaldo Trindade (DEM), atropelou um ciclista no último domingo (20) na PA-318, no nordeste do estado. De acordo com a Polícia, a vítima identificada como Sivaldo Aleixo Barata, de 53 anos, chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital.

De acordo com testemunhas, o ciclista trafegava pela margem da rodovia, quando foi atingido por uma caminhonete, pilotada pelo prefeito de Marapanim. Em seguida, Ronaldo Trindade foi levado para a delegacia de Curuçá, onde prestou depoimento.

Após os procedimentos iniciais, o prefeito foi conduzido até Castanhal, para um posto da Polícia Federal, onde foi realizado um teste de dosagem alcoólica. O exame não foi realizado em Curuçá, pois a PM não possuía o aparelho.

Até o momento, o resultado do teste não foi divulgado. O corpo do ciclista ainda não chegou ao Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal.

Por G1 PA — Belém

