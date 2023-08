Mais de 500 acidentes e 73 mortes são registradas na BR-163 em oito meses, diz levantamento

Dos 542 acidentes em 2023, 151 foram acidentes graves, 53 acidentes com mortes e 73 óbitos no total — Foto: TV Centro América

A BR-163 é a principal linha responsável pelo tráfego pesado da produção do agronegócio do estado e cerca de 70 mil veículos passam pela estrada, diariamente.

Um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) aponta que ocorreram 542 acidentes de trânsito entre janeiro e agosto deste ano somente na na BR-163. No ano passado, a estrada, já apelidade de “rodovia da morte”, devido à grande quantidade de acidentes, registrou 823 acidentes e 106 óbitos durante todo o ano.

Segundo a Polícia Rodoviária, 151 foram acidentes neste ano foram graves e em 53 acidentes tiveram mortes. Em 2022, foram registrados 245 acidentes graves, com 75 acidentes com mortes e 106 óbitos no total.

A BR-163 é uma rodovia federal concessionada. Da fronteira com Mato Grosso do Sul até Sinop, a 503 km de Cuiabá, trechos dela é administrada pela empresa Nova Rota do Oeste, que foi assumida pelo estado, em maio deste ano, sob responsabilidade do MT PAR. De Sinop até a fronteira com o Pará, segue sendo uma rodovia federal.

Em nota, a empresa Nova Rota do Oeste, disse que acredita que as obras de duplicação e os serviços operacionais durante todos os dias refletem uma maior segurança, através de atendimento médico imediato em casos de ocorrências, sinalizações na pista, remoção de objetos e veículos da rodovia, resgate de animais e monitoramento rotineiro de todo o trecho concessionário.

O g1 entrou em contato com a PRF para saber mais detalhes sobre a fiscalização na estrada. A PRF diz que houve um aumento nas fiscalizações e que ações de segurança viária ocorrem na região. Fiscalização de veículos de carga, equipamentos obrigatórios, de velocidade, de dispositivos de retenção para crianças entre outras ações educativas estão ocorrendo com o intuito de conscientizar os condutores.

⚠️Obras na rodovia

Em junho deste ano, as obras de duplicação da BR-163, que liga os estados de Mato Grosso e Pará, foram retomadas após anos de entraves e alto número de acidentes devido à falta de segurança e fiscalização ao longo da rodovia.

A ação começou no km 507, em Diamantino, a 209 km de Cuiabá, e deve seguir até Nova Mutum, a 269 km da capital, com previsão de 86 quilômetros de pista.

Todas as obras deveriam ter sido finalizadas em 2019, mas foram interrompidas em 2016 devido a uma negativa de financiamento. De 2015 a 2022 a concessionária arrecadou R$ 2,9 bilhões em pedágios ao longo da rodovia.

🚑Acidentes constantes

Com a paralisação das obras na rodovia desde 2019, não houve efetiva fiscalização na região, o que resultou em um extenso número de acidentes. A BR-163 é a principal linha responsável pelo tráfego pesado da produção do agronegócio do estado e cerca de 70 mil veículos passam pela rodovia diariamente.

Na última quinta-feira (17), três carretas se envolveram em um acidente no km 979 da BR-163, entre Terra Nova do Norte e Nova Santa Helena, a 622 e 648 km de Cuiabá.

No final de julho, oito pessoas morreram em acidentes na BR-163. Um pai, de 26 anos, e o filho de 4 anos, morreram em um acidente no km 728 da BR-163, em Sorriso, a 420 km de Cuiabá. A batida aconteceu entre uma carreta e um carro de passeio.

Ainda no final do mês passado, um carro com quatro ocupantes perdeu o controle e saiu da pista, entre Sinop e Sorriso. O veículo acabou batendo em uma árvore e três pessoas morreram no local, sendo que uma delas era uma criança.

Fonte: g1 MT e TV Centro América e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/08/2023/11:03:33

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...