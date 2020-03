Prefeito de Novo Progresso decide mudar de partido para disputar a reeleição

Macarrão decide mudar de partido para disputar a reeleição da Prefeitura de Novo Progresso – (Foto:Via WhatsApp Jornal Folha do Progresso)-

Macarrão disse que vai aproveitar a janela partidária para trocar de partido , neste momento precisamos de apoio forte para continuar trabalhando para nossa população, por isso, procurou apoio junto ao PR (Partido Republicano), onde pretende colocar seu nome à disposição para reeleição, mas não do PSC, sigla na qual estava filiado. Ele anunciou nesta segunda-feira (09), o seu destino. E oficializa a saída do PSC, neste momento quando abriu a janela partidária, período no qual políticos com mandato de Prefeito e vereador poderão trocar de partido sem risco de perda do mandato por infidelidade partidária.

No entanto, Macarrão preferiu revelar agora o seu destino, mas explica que as conversas para chegar à nova sigla foi longa. “Agora deixo meu nome à disposição para uma composição à majoritária”,disse Macarrão.

Na Assembleia Legislativa do Pará (ALEPA) o Partido Republicano (PR) conta com três deputados eleitos na última eleição, na Câmara Federal tem um Deputado Federal -Cristiano Valle(PR) -.

Macarrão pretende levar vereadores da antiga sigla para compor o grupo, com outros filiados, para lançar chapa fechada também para Câmara, minha vinda para o Partido Republicano (PR) tem o apoio do Vice-Govenador Lucio Valle (PR), que abonou a ficha, concluiu.

