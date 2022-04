Ibama publica edital e novos brigadistas serão contratados (Foto:Reprodução Internet)

Salários variam entre R$1.818,00 e R$ 3.030,00. Haverá estabilidade ou aumento de brigadistas nos 18 estados que passam pelo período de emergência ambiental.

Para Novo Progresso tem as seguintes vagas;

Brasília (18/04/2022) – Editais para a contratação de novos brigadistas foram publicados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) nesta segunda-feira (18). Em decorrência da pandemia da covid-19, além dos novos profissionais, também serão contratados brigadistas já treinados em anos anteriores. Entre os estados com inscrição aberta e imediata estão Mato Grosso, Maranhão, Pará e Amapá.

EDITAL Nº 3/2022PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DE BRIGADISTAS, CHEFES DE ESQUADRÃO E CHEFES DE BRIGADA DO PREVFOGO/IBAMA

Processo nº 02001.013854/2020-23

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – Ibama, nomeado pelo Decreto s/n de 09 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial da União no mesmo dia, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 23 do Anexo I, do Decreto nº 8.973, de 24 de janeiro de 2017, que aprovou a Estrutura Regimental do Ibama, publicado no Diário Oficial da União do dia subsequente e art. 130 do Regimento Interno aprovado pela Portaria Ibama nº 2.542 de 23 de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial da União do dia 27 de outubro de 2020, considerando:

A situação de emergência ambiental para incêndios florestais, estabelecida pela Portaria MMA nº 78, de 03 de março de 2022 e a Portaria Ibama nº 874, de 11 de abril de 2022, resolve:

Art. 1º Tornar público o processo seletivo simplificado para provimento de vagas de Brigadistas, Chefes de Esquadrão e Chefes de Brigada, com fulcro no inciso IX, artigo 2º da Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993, de acordo com a tabela; Acesse AQUI a tabela:

Treinamento de brigadistas

O interessado em concorrer a uma das vagas deverá preencher a ficha de inscrição anexada ao edital do respectivo estado e passar por uma semana de pré-seleção (provas físicas e de aptidão) e treinamento. O teste de aptidão física consiste em uma caminhada de 2,4 quilômetros transportando uma bomba costal cheia de água, no tempo máximo de 30 minutos para candidatos do sexo masculino e 36 minutos para candidatas do sexo feminino. A carga pesa aproximadamente 24 quilos.

No teste de habilidade no uso de ferramentas agrícolas, o candidato deve abrir um aceiro, ou seja, limpar uma faixa de vegetação em local determinado pelo instrutor da prova. Após obter a nota necessária nos testes físicos, o candidato passará por um curso de treinamento com duração de 40 horas/aula.

Acesse os editais para contratação de brigadistas.

