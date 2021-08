Criminosos arrancam cabeça de jovem na frente do pai em MT- fugiram levando a cabeça

(Foto-Crédito: Agência da Notícia com Reprodução)

Assassinos deram golpe de facão na vítima; eles fugiram levando a cabeça

O corpo de José Claudeson (no detalhe) foi encaminhado ao IML pela Politec

Um jovem de 25 anos, identificado como José Claudeson de Souza Silva, teve sua cabeça degolada na frente do pai na quinta-feira (5), em Tangará da Serra (a 250 km de Cuiabá).

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima e o pai estavam em uma construção, no Bairro Vila Alta, quando o local foi invadido por criminosos.

Segundo relatos do pai de José, foram três homens que cometeram o assassinato. Dois deles seguraram o jovem e um deles usou um facão para desferir o golpe na vítima. Ele foi decapitado na frente do pai e os criminosos fugiram levando a cabeça de José em uma bolsa.

A Polícia Militar foi a primeira a ser acionada para atender a ocorrência e isolou o local para que os investigadores pudessem iniciar a perícia.

Os militares fizeram buscas pelo bairro para tentar encontrar o trio que cometeu o crime, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento.

O corpo de José foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necropsia para confecção do laudo médico.

