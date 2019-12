Prefeito de Ribeirão Bonito é assassinado a tiros e outras duas pessoas são baleadas

Por G1 São Carlos e Araraquara e EPTV2 26/12/2019 18h11 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na eleição de 2012, concorreu ao cargo de prefeito, mas ficou em terceiro lugar. Se filiou ao PSDB em 2015 e foi eleito chefe do Executivo em 2016, com 3.132 votos (47,96%).

“É com pesar que recebemos a notícia da morte do prefeito de Ribeirão Bonito, Francisco José Campaner. Todo empenho da polícia nas investigações para apurar as circunstâncias de sua morte e das demais vítimas baleadas e encontrar os autores deste violento crime.

Em nota, o governador em exercicío do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), lamentou a morte do político. Veja a íntegra abaixo:

O lavrador Claudinei Bonani foi o primeiro a chegar ao local do crime. “Vi o prefeito caído, juntamente com o Edmo [chefe de gabinete], pedindo socorro”.

O prefeito morreu no local e a suspeita é que ele tenha sido atingido por quatro tiros. Os feridos foram socorridos para a Santa Casa de São Carlos e o estado de saúde deles é estável, segundo asssessoria do hospital.

Campaner, de 57 anos, estava em um carro acompanhado do chefe de gabinete, Edmo Gonçalo Marchetti, e do amigo Ary Santa Rosa, que também foram baleados.

O crime aconteceu em uma estrada de terra na zona rural, na entrada do município. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidos.

