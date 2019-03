Prefeito é amarrado e humilhado em via pública por não cumprir promessas (Foto: Reprodução)

Javier Delgado, prefeito da cidade de San Buenaventura, de 8 mil habitantes, na Bolívia, foi amarrado pela própria população e preso a uma armadilha em meio a via pública, onde passou por uma sessão de humilhação. O motivo da punição? Ele não cumpriu as promessas de campanha.

Segundo o jornal local El Deber, Javier Delgado passou cerca de uma hora preso no local, rodeado pela população e cachorros vira-latas. Ainda de acordo com a publicação, esse tipo de punição é um costume local e já é a terceira vez que o prefeito é preso na armadilha em apenas dois anos de mandato.

Ao jornal, o prefeito afirmou que não fez nada de errado e foi vítima de mentiras divulgadas por madeireiros da região, mas que só conseguiu explicar o caso à população após o castigo. “Foi tudo uma confusão provocada por pessoas que espalharam mentiras com o intuito de revogar meu mandato”, disse o prefeito ao El Deber.

Questionado se pretende tomar ações legais contra o castigo, ele disse que não. “Não é culpa da população. É culpa das pessoas que perderam o poder que sempre tiveram”.

Já pensou se essa prática vira moda?

(Com informações do Estadão)

