Twitter anuncia função para usuários armazenarem postagens de forma privada

Agencia EFE-Por Agencia EFE

O Twitter anunciou nesta quarta-feira (28) uma nova função na plataforma, que permitirá aos usuários da rede social guardarem postagens para consultá-las posteriormente.

“Agora você já pode salvar Tweets em uma lista só sua e acessá-los quando quiser. Basta clicar no novo ícone de compartilhar. Ficou mais fácil ver o que te interessa mesmo quando o tempo não permite”, diz texto publicado no perfil oficial do Twitter para o Brasil.

A mensagem é acompanhada de um vídeo, que explica o processo de armazenamento, que ainda não está disponível para todos os inscritos.

Os tweets guardados pelos, segundo apontou o Twitter, serão feitos de forma privada, ou seja, só podendo ser visto pelo próprio usuário da conta.

Anteriormente, se utilizava a função “favorito” para arquivar e conservar postagens, mas, esse sistema fazia com que todos os demais inscritos pudessem ver o que era marcado.

Além disso, levava a crer que o usuário gostava daquele tweet, mesmo quando só pretendia armazená-lo para consulta futura.

A última novidade do Twitter, em novembro do ano passado, havia sido a expansão das mensagens de 140 para 280 caracteres.

