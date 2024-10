Prefeito eleito, Zé Maria escala genro para equipe de transição; conheça os 9 integrantes

Disla Tapajós e Ângelo Azevedo: filha e genro do prefeito eleito Zé Maria. Foto: Reprodução/Instagram

O prefeito eleito de Santarém (PA), Zé Maria Tapajós (MDB), escalou um dos seus genros para a equipe de transição. A Comissão Administrativa de Transição de Mandato, criada nesta terça-feira (30) por decreto (nº 663/2024) é composta por 9 pessoas – 5 indicadas pelo prefeito Nélio Aguiar (UB) e 4 pelo seu sucessor no cargo.

Entre os indicados por Zé Maria está o seu genro Ângelo César Coelho Azevedo, casado com a pedagoga Disla Maria Tapajós, servidora pública municipal.

Ângelo Azevedo é quem dirige a JD, nome de fantasia da ACC Azevedo Indústria, Navegação e Transportes de Passageiros, com sede na vila Socorro, região do Lago Grande, interior de Santarém.

Também foram indicados por Zé Maria para a equipe de transição o vice-prefeito eleito, Carlos Martins (PT), Zé Maria Lima, advogado, e Michell de Sousa Martins, administrador, ex-gerente regional do Sebrae no Baixo Amazonas.

Os indicados por Nélio são:

Emir Aguiar, secretário de Governo;

Josilene Pinto, secretária de Finanças;

Romilson Moura, contador geral do município;

Paula Piazza, procuradora geral, e

Roberta Merabet, controladora geral

O processo de transição de mandato iniciou ontem e encerra no dia 31 de dezembro.

Fonte: Jeso Carneiro

