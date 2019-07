Prefeito que abusou de dezenas de mulheres é afastado do cargo

(Foto: reprodução)- Os vereadores de Uruburetama votaram nesta segunda-feira (15) pelo afastamento do médico e prefeito do município cearense, flagrado em vídeos abusando de suas pacientes. A população foi ao local pedir votos pelo afastamento. A sessão extraordinária – a Câmara se encontra em recesso – contou com a presença de nove dos 11 vereadores. Todos votaram pelo afastamento.

Leia Também:Médico e prefeito no Ceará abusa de mulheres há décadas e filma os crimes, denunciam pacientes

Ginecologista e atual prefeito de Uruburetama, a 110 quilômetros de Fortaleza, José Hilson de Paiva foi afastado temporariamente de suas funções depois de receber denúncias de abuso sexual contra dezenas de mulheres durante as consultas. A reportagem da TV Verdes Mares, exibida na noite desse domingo pelo Fantástico, teve acesso a 63 vídeos gravados por Hilson em que ele abusava de suas pacientes na cidade a qual administra e em Cruz, distante 150 quilômetros.

A produção da matéria que foi ao ar no domingo teve acesso aos vídeos feitos com, pelo menos, 23 mulheres entre 2009 e 2012, além de dezenas de fotos de partes íntimas das pacientes. A prática, entretanto, ocorria desde 1986 até 2018, de acordo com denunciantes. Nas gravações, Hilson orientava as pacientes a ficar totalmente nuas e realizava procedimentos invasivos com os dedos. Ele também chupava os seios das mulheres e, em algumas, tentava penetração com o pênis.

Em uma dos vídeos, a mulher pergunta o ‘por quê’ do procedimento e o médico responde que o local está muito inflamado, chamando a paciente de bebê. “Ele introduziu algo na minha vagina nessa hora. Ele vai levando na lábia. As pessoas pensam que aquilo ali é normal”, conta. Ela não denunciou o médico e diz que por causa do abuso, há anos, faz tratamento psicológico e psiquiátrico. “Eu me sinto nua e despida, como se a culpa fosse minha”, relata.

