Prefeitura de Ananindeua abre inscrições de concurso público para guarda municipal

prefeitura de ananindeua — Foto: Ademir Gonçalves Rodrigues/ Amazônia Jornal

As inscrições podem ser feitas pelo site da Cetap até o dia 18 de outubro. A taxa de inscrições é no valor de R$ 70,00.

A Prefeitura de Ananindeua está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher vagas para o cargo de guarda municipal. Do total são 10 vagas para candidatas do sexo feminino e 40 para homens. As inscrições podem ser feitas pelo site da Cetap até o dia 18 de outubro. A taxa de inscrições é no valor de R$ 70,00.

Para participar é necessário ter ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B”, altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,65m para homens, idade entre 18 e 35 anos na data da inscrição e outros requisitos. A remuneração inicial do cargo é de R$ 998, mais 100% de gratificação de risco de vida, 100% de gratificação de atividade operacional e R$ 400 de vale-alimentação.

As provas escritas objetivas terão 50 questões de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, informática, atualidades, legislação e conhecimentos específicos, e está prevista para o dia 1º de dezembro.

Por G1 PA — Belém

