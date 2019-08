RETIFICAÇÃO – Prefeitura de Anapu prorroga inscrições para concurso público

A inscrição pode ser realizada até o dia 19 deste mês

A Prefeitura Municipal de Anapu, município do oeste paraense, através da organizadora Inaz do Pará, divulgou a retificação do edital de concurso público n.º 001/2019, que visa à contratação de oito Agentes Municipais de Trânsito. Segundo o novo edital, foi prorrogado o período das inscrições de 05 a 19 de agosto deste ano.

Os novos servidores contratados irão atuar em jornada de 40 horas semanais e fará jus aos vencimentos de R$ 1.474,20.

Inscrição

O candidato deverá acessar o endereço eletrônico da organizadora, e preencher a ficha de inscrição, imprimir e efetuar o pagamento do boleto bancário no valor de R$ 55,00, até a data do vencimento.

Etapas do certame

Este concurso constará com provas objetivas, discursivas, avaliação médica, teste de capacidade física, avaliação psicológica e entrega de certidão negativa da vara de execução criminal.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 6 de outubro de 2019, no horário das 9h às 13h (horário local). Os locais serão divulgados no Cartão de Inscrição. Já as outras etapas serão divulgadas posteriormente pela organizadora.

Validade

O prazo de validade do concurso público será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Prefeitura de Anapu/PA.

Por:DOL/Autor: Kleberson Santos

