No Carnaval, bloquinho do Metropolitano leva alegria e conscientização

Com música, fantasias e diversão, colaboradores da unidade distribuíram informações sobre consumo de álcool, cuidados no trânsito e doação de sangue

Em Ananindeua, o bloquinho carnavalesco “Unidos do HMUE”, do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), gerenciado pelo Pró-Saúde, saiu pelos corredores, recepções e arredores da unidade levando alegria, informação de saúde e segurança no trânsito na manhã desta sexta-feira (21).

Com o intuito de propagar a campanha de prevenção de acidentes de trânsito e incentivar a doação de sangue no período do Carnaval, a ação explorou temas como cuidados no trânsito, consumo consciente de álcool e doação de sangue, além de dicas de saúde e bem-estar, para colaboradores e usuários no ambiente hospitalar.



Os pedestres que trafegavam na BR 316 também receberam informações sobre prevenção de acidentes de trânsito por meio do projeto Direção Viva, na frente do HMUE. Uma equipe da unidade distribuiu panfletos para ciclistas e motoristas, com orientações sobre como aproveitar o Carnaval com responsabilidade.

“Destacamos as principais causas de acidente de trânsito, a importância do uso do cinto de segurança e de capacete, além da necessidade de respeitar a sinalização. Também alertarmos sobre os perigos do consumo de bebidas alcoólicas no volante, do uso do celular e de ultrapassagens”, destacou.

Por meio de uma paródia com a música “O abre alas, que eu quero passar”, os colaboradores difundiram, de forma lúdica e divertida, para usuários, acompanhantes e pacientes, orientações e dicas de saúde para aproveitar o Carnaval com segurança. Confira a letra no final da matéria!

Todos os setores da unidade participaram e os colaboradores transformaram as unidades de internação e enfermarias em passarelas de alegria com uso de fantasias, enfeites e máscaras. A recepção também foi palco de diversão com estande de orientações para doação de sangue com a equipe do Hemopa e aulas de ginástica laboral.

O bloquinho do HMUE fez a diferença no dia do pequeno Orácio Neto de 4 anos, que está internado na Clínica Pediátrica do HMUE desde segunda-feira (17), após sofrer um acidente doméstico. “Eu gosto de brincar e cantar, e falei para todo mundo que ia ter festa de carnaval no hospital”, contou Orácio.

Para Ângela dos Santos, que está como acompanhante do pequeno Orácio, momentos de alegria e celebração trazem acolhimento e fazem muita diferença na recuperação do paciente.

“O Orácio estava com dor por causa do acidente que sofreu, mas ansioso porque sabia que teria música e fantasias. As enfermeiras falaram da festinha de carnaval e, desde ontem, ele só falava nisso. Estava um pouco triste até todos chegarem e agora, abriu um sorriso. Esse cuidado ajuda na recuperação e isso faz diferença no atendimento” afirmou Ângela.

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, unidade do Governo do Pará, é referência no tratamento de média e alta complexidades em traumas e queimados para a região Norte, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O Metropolitano realizou, em 2019, mais de meio milhão de atendimentos, entre internações, cirurgias, exames laboratoriais e por imagem, atendimentos multiprofissionais e consultas ambulatoriais.

**Confira a letra da paródia produzida pelo HMUE!**

Se for dirigir, você não deve Beber!

Se for dirigir, você não deve Beber!

A segurança é o nosso dever.

A segurança é o nosso dever.

Muitas Vidas eu posso salvar!

Muitas Vidas eu posso salvar!

Doando sangue eu vou ajudar.

Doando sangue eu vou ajudar.

Carnaval muita animação!

Carnaval muita animação!

Álcool e Drogas não combina não.

Salvar vidas é Diversão.

Lá, lá, lá, lá , lá

Se for dirigir, você não deve Beber!

Se for dirigir, você não deve Beber!

A segurança é o nosso dever.

A segurança é o nosso dever.

Paródia: colaboradora Adriana Cunha

