Cuiabá -Prefeitura abre concurso com 288 vagas e salários de até R$ 9.519

As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis médio e superior. (foto: Reprodução)

Atenção, concurseiro! Está em busca de uma boa oportunidade para se tornar um servidor público? Então, aproveite as chances que a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá está oferecendo. O certame está com as inscrições abertas para o provimento de 288 vagas efetivas e formação de cadastro de reserva para candidatos de níveis médio e superior. As remunerações variam entre R$ 1.607,93 e R$ 9.519,08.

CARGOS

Para nível médio, há chances para os cargos de oficial administrativo, orientador social e cuidador social. Já para superior as chances são destinadas para os cargos de administrador, apoio jurídico, contador público municipal, analista de sistemas, engenheiro civil, terapeuta ocupacional, nutricionista, educador físico, psicólogo, pedagogo e assistente social.

COMO PARTICIPAR

Ficou interessado no certame? Então, fique atento ao prazo de inscrições, que está aberto até o dia 26 de agosto de 2019. As inscrições devem ser feitas no site da IBFC, organizadora do concurso. O valor de inscrição será de R$ 39 para os cargos de nível médio e de R$ 48 para os cargos de nível superior.

PROVAS

O concurso público será composto de uma única etapa: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que será realizada no dia 22 de setembro de 2019.

Confira o edital completo.

