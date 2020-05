Polícia prende trio acusado de assaltar uma família em Óbidos e matar animal de estimação

Operação Bichano capturou três criminosos (Foto:Divulgação)

Três pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira, 15, no município de Óbidos, no oeste do Pará, acusados de terem cometido um assalto em uma residência, que resultou na morte de um animal de estimação.

Foram presos, durante a operação “Bichano”, deflagrada pela Polícia Civil: Danielson Feleol dos Santos, conhecido como Dedê; Anderson de Souza, apelidado de Moranguinho, e Joaquim Tavares Neto, que seria o mandante do crime.

A operação para cumprimento dos três mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão domiciliar é resultado de investigação policial que apurou um crime cometido pelo trio contra uma família no município de Óbidos.

Durante as investigações, ficou constatado que Dedé e Moranguinho teriam rendido, durante um assalto, quatro pessoas de uma família. Eles subtraíram quatro aparelhos celulares, joias e dinheiro das vítimas.

Ainda segundo apurações levantadas com informações das vítimas, Dedé pediu que uma das moradoras levantasse o vestido. Na fuga, eles ainda mataram o gato da família, de nome Bichano.

De acordo com a polícia, Dedé já havia sido preso anteriormente por roubo e tráfico, Moranguinho também já tinha passagens por roubo e Joaquim foi preso por ter ateado fogo em uma viatura de um órgão de trânsito.

No momento da prisão dos acusados, foi encontrada, na residência de Joaquim, uma grande quantidade de oxi e vários pedaços de sacola plástica com odor de entorpecente.

O trio foi autuado por roubo, associação criminosa e tráfico de drogas. Os acusados foram levados para a delegacia do município e estão à disposição da justiça.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...