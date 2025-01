STJD rejeita pedidos de São Francisco e mantém Águia de Marabá na Copa do Brasil

Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol — Foto: Daniela Lameira/Site STJD

Julgamento aconteceu nesta quinta (23) e foi transmitido pelo canal do STJD no YouTube.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) rejeitou o pedido do São Francisco e manteve o Águia de Marabá com a vaga na Copa do Brasil de 2025. O julgamento aconteceu nesta quinta (23) e foi transmitido pelo canal do STJD no YouTube.

O requerimento do São Francisco foi lido pelo auditor relator Dr. Luiz Felipe Bulus e recebeu votos dos presentes, que participaram do julgamento de forma virtual.

Luiz Felipe Bulus destacou que o regulamento da Copa do Brasil determina que a terceira vaga só poderia ser destinada ao campeão de uma competição secundária, no caso a Copa Grão Pará e não ao vice.

O Sub-procurador Dr. Eduardo Ximenes falou sobre a postura da Federação Paraense de Futebol, por ter criado uma regra que conflituava com o regulamento da competição nacional.

– Amplamente questionável a conduta da FPF que mesmo após receber a primeira resposta, procedeu a defesa do que havia decidido com seus filiados no Congresso Técnico. É importante deixar registrado isso. Não há como subverter o regimento vigente – contou Dr. Eduardo Ximenes.

O Sub-procurador lamentou o fato de o São Francisco ter sido prejudicado com o embrólio envolvendo o conflito das regras envolvendo as competições.

O presidente do TJD (PA) Dr. Mário Célio Alves disse ser difícil fazer a sustentação sobre o caso do São Francisco e destacou a importância do Leão Azul do Tapajós no futebol paraense.

– Essa situação, sem dúvidas, causou comoção na cidade. Realmente, todo mundo esperava ver o São Francisco na Copa do Brasil. Para um clube do tamanho do São Francisco, essa cota da Copa do Brasil representa um ano muito melhor, afinal de contas estamos falando de quase R$ 800 mil reais – disse o Dr. Mário Sérgio.

Apesar de toda comoção que envolveu o caso, os presentes votaram por manter a vaga com o Águia de Marabá. Desta forma, foram esgotadas as possibilidades do São Francisco de ficar com a vaga na Copa do Brasil.

Fonte: ge e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2025/17:51:06

