Prefeitura de Novo Progresso divulga relação de serviços realizados pela equipe da Secretária de Obras

O motivo desta postagem e pedir a população um pouco de compreensão, sei que o que foi feito é insuficiente, mas os trabalhos começam a fluir e o que depender de nós ( secretária de obras) será feito na medida do possível e no final todos sem exceção serão beneficiados.

Obs: tudo isso está sendo feito única e exclusivamente com mão de obra da secretaria, com equipamento obsoleto e um efetivo de 21 funcionários somente, e 23 dias de trabalho e um clima chuvoso.

*Recuperação e cascalhamento do acesso ao bairro nego do bento( Martelli)

