Ações itinerantes do Detran vai atender em Novo Progresso,Castelo dos Sonhos e outros seis municípios

[Foto: Asdecom/Detran] – Ações itinerantes do Detran vão percorrer mais oito municípios a partir de sexta (30)

Atendimento vai ocorrer em Paragominas, Itupiranga, Castelo dos Sonhos (Altamira), Novo Progresso, Igarapé-Miri, Salinópolis, Bujaru e Baião.

Em Novo Progresso o atendimento será nos dias 9 e 10 de maio e Castelo de Sonhos dia 7 e 9.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) continua levando atendimento presencial ao interior do Pará e, a partir desta sexta-feira (30), a ação itinerante percorrerá mais oito municípios. Os moradores de Paragominas, Itupiranga, Castelo dos Sonhos (Altamira), Novo Progresso, Igarapé-Miri, Salinópolis, Bujaru e Baião poderão aproveitar a presença do Detran para obter atendimento de habilitação.

As ações itinerantes são promovidas com o intuito de levar os serviços e atendimento ao usuário e, em regiões onde não há Ciretrans (Circunscrição de Trânsito). Dessa forma, o Detran estende seu campo de trabalho, com presença em diversos municípios, descentraliza a procura por serviços na sede, em Belém, e proporciona mais comodidade ao cidadão. Desde outubro de 2020, quando as ações foram retomadas, 40 itinerantes já foram realizadas, garantindo cerca de 10 mil atendimentos.

A programação do Detran Itinerante funciona em três fases. A primeira oferece serviços de captura de biometria e foto para primeira habilitação, renovação de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e mudança de categoria, além da realização de exames médico e psicotécnico. A segunda fase oferta testes para a prova de legislação, e a terceira viabiliza a realização de exames práticos.

Para o coordenador de Habilitação de Condutores do Detran, Edilvandro Pereira, as ações itinerantes são uma estratégia adotada pelo órgão para ampliar os serviços, desafogar a demanda reprimida pela pandemia, reduzir custos de deslocamento ao usuário, além de garantir comodidade para quem precisa do atendimento.

“A finalidade é proporcionar ao usuário que não possui condições de chegar à capital ou ir a uma localidade próxima a oportunidade de realizar os serviços perto de casa. Com isso, levamos a ação cada vez mais longe, beneficiando outros municípios e comunidades. Além disso, a itinerante reduz a demanda de processos interrompidos pela pandemia”, explica Edilvandro Pereira.

O coordenador ressalta que todos os atendimentos do Detran Itinerante são previamente agendados exclusivamente para essa ação, nos seguintes canais: Call Center 154, (91) 3289-7500; (93) 31910769 e (94) 31982039, webchat online no site do órgão, além da opção de marcar o exame prático pelo site, na aba de serviços de “Habilitação” e “Agendamento de exame e biometria”.

Este ano, de janeiro a abril, cinco municípios foram contemplados com as ações itinerantes, com cerca de 800 atendimentos efetuados. Nesta sexta-feira (30), o Detran Itinerante será realizado em Paragominas. O atendimento prossegue até o dia 3 de maio, a partir das 9h, na Ciretran (Av. Presidente Getúlio Vargas). Neste município, haverá, ainda, um mutirão para exames práticos já agendados nas categorias A, B e D.

Confira a agenda completa:

30/04 a 03/05 – Paragominas/PA (3ª fase)

30/04 a 03/05 – Itupiranga/PA (1ª fase)

07 a 10/05 – Castelo dos Sonhos/PA (1ª fase)

07 a 10/05 – Igarapé-Miri/PA (1ª fase)

07 a 10/05 – Salinópolis/PA (1ª fase)

09 e 10/05 – Novo Progresso (1ª fase)

14 a 17/05 – Bujaru/PA (1ª fase)

04 a 07/06 – Baião/PA.

Com a colaboração de Celso Junior (Ascom/Detran).

Por Leidemar Oliveira (DETRAN)

29/04/2021 11h20 – Atualizada hoje 12h16

