Salles oferece a atores e banqueiros ‘ambientalistas’ a adoção de parques florestais

Ministro detalha “Adote um Parque”, que dá oportunidade a grandes empresas ajudarem a preservar a Amazônia

Estrangeiros que gostam de apontar o dedo para o Brasil quando o assunto é a Amazônia agora têm a chance de fazer alguma coisa efetivamente.

Com o objetivo de destinar mais recursos para 132 unidades de conservação em 15% do território, o governo federal lançou esta semana o projeto “Adote 1 Parque”, antecipado pelo Diário do Poder no último dia 3.

A rede de supermercados Carrefour já aderiu ao “Adote 1 Parque”, comprometendo-se a doar R$3,7 milhões por ano para manutenção do parque florestal Lago do Cuniã, em Rondônia.

Ator ‘ambientalista’

O ator Leonardo DiCaprio, por exemplo, já fez publicações na internet criticando o presidente Jair Bolsonaro por incêndios em áreas de preservação.

Agora, com o programa, personalidades milionárias como ele podem provar que a preocupação é verdadeira, afirma o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

Ele contou, em entrevista ao Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, que ao tomar conhecimento das críticas do ator, cujo nome não citou, “eu afirmei: ‘olha, estamos lançando o programa Adote um Parque. Você vai adotar?” E complementou: “Até hoje espero uma resposta”.

Banqueiro ‘ambientalista’

Cada participante doa 50 reais por hectare, o que representaria, por exemplo, 5 milhões de reais anualmente para uma área de 100 mil hectares. Para Salles, a quantia não é significativa para empresas.

“Para banqueiro não é nada”, disse, referindo-se ao presidente do banco Itaú, Cândido Bracher, que tem revelado súbita preocupação com o meio-ambiente no Brasil.

Para se ter ideia do que isso significa, na média, cada uma das 132 áreas do programa conta tem orçamento de apenas R$200 mil por ano.

O programa “Adote 1 Parque” está aberto a pessoas físicas e ao setor privado nacional ou estrangeiro, sem contrapartidas fiscais por parte do governo federal.

