Prefeitura de Novo Progresso e INCRA assinam Cooperação.

(Foto:Reprodução) – Na manhã de hoje(26), foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica entre a prefeitura de Novo Progresso e o INCA, visando implementar o Programa Titula Brasil, uma parceria entre a prefeitura e o governo federal para dar agilidade a regularização fundiária no município.

Na ocasião foram discutidas as problemáticas enfrentadas pelos produtores rurais de Novo Progresso e a esperança de que o Programa Titula Brasil venha agilizar a regularização das propriedades dessas importantes pessoas para o município, afinal são os produtores rurais que colocam a comida nas mesas dos brasileiros.

O prefeito de Novo Progresso Gelson Dill, esteve acompanhado do Vereador Dirck Roberto, coordenador de regularização fundiária do Município, Roberto Aparecido de passos, Presidente do Sindicato Rural Agamenon Menezes e, com assessoria do Consórcio dos Municípios do Tapajós o Diretor Executivo sr. Neri Prazeres e do advogado Hiroito Tabajara.



Para o Superintendente do INCRA em Santarém, Francisco de Sousa, o momento é de fundamental importância e o prefeito de Novo Progresso está de parabéns por buscar soluções para os problemas enfrentados por aqueles que precisam da regularização de seus imóveis rurais.

