Prefeitura de Parauapebas abre novo processo seletivo com salários de ate R$ 11 mil

(Foto:Reprodução) – A Prefeitura Municipal de Parauapebas (PMP) divulgou, no Diário Oficial desta terça-feira (10), o edital do Processo Seletivo Unificado (PSS) com 438 vagas destinadas à contratação a cargos por prazo determinado no Município. Os salários chegam a R$ 11.168,88 em vagas de nível superior.

O processo seletivo será executado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa (FADESP) e terá duas fases: a primeira, online, onde o candidato deverá preencher seus dados pessoais e anexar comprovantes curriculares que pontuam na vaga de interesse e a segunda, presencial, com uma prova de redação de caráter eliminatório para as vagas de nível médio e superior.

A inscrição deve ser realizada entre os dias 10 a 25 de outubro no site da FADESP (https://portalfadesp.org.br) e o candidato deverá pagar uma taxa de R$ 40 para cargos de nível auxiliar e elementar, R$ 75 para nível médio e R$ 90 para nível superior.

O resultado preliminar da Análise Curricular e Documental será divulgado no dia 17 de novembro e pode ser impugnado entre os dias 20 e 21. A aplicação da Prova de Redação para os níveis médio e superior será no dia 3 de dezembro.

CARGOS

As 228 vagas ofertadas no PSS serão divididas em 19 cargos de nível elementar, auxiliar, médio e superior.

No nível elementar (ensino fundamental incompleto), 15 vagas com salário de R$ 1.320,11 serão ofertadas para o cargo de Auxiliar de Manutenção e Reparos. No nível auxiliar, para candidatos com ensino fundamental completo, 4 vagas serão ofertadas para o cargo de Operador de Máquinas pesadas, que tem salários de R$ 1.887,23.

O nível médio terá 228 vagas para o cargo de Agente de Atendimento ao Público, que tem salários de R$ 2.018,52.

Já o nível superior terá 191 vagas distribuídas para 16 cargos: Administrador (10), Analista de Sistemas (6), Arquiteto Urbanista (9), Assistente Social (55), Contador (4), Economista (1), Enfermeiro (22), Engenheiro de Segurança do Trabalho (1), Engenheiro Agrônomo (2), Engenheiro Sanitarista (1), Engenheiro Civil (27), Engenheiro Eletricista (2), Engenheiro Mecânico (1), Fisioterapeuta (46), Tecnólogo em Saúde Pública (2) e Zootecnista (2). Os salários são de R$ 5.850,71 ou R$ 11.168,88, a depender do cargo.

O edital completo pode ser encontrado no Diário Oficial nº 534 da Prefeitura Municipal de Parauapebas.

Fonte: Clein Ferreira / Correio de Carajás/e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/10/2023/10:26:16

