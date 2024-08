Massacre de Pau D’arco: DPU pede desapropriação de fazenda onde 10 trabalhadores rurais foram mortos no Pará

Cemitério de vítimas da chacina de Pau D’Arco, no Pará — Foto: Mario Campagnani/Justiça Global/Divulgação

Fazenda Santa Lúcia, em Pau D’Arco, continua cenário de violentos conflitos de terra.

A Defensoria Pública da União (DPU) recomendou ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) a desapropriação da Fazenda Santa Lúcia, em Pau D’ Arco, na região sudoeste do Pará, onde dez trabalhadores foram mortos após ação policial, em 2017.

Este episódio ficou conhecido por ‘Massacre de Pau D’Arco’ e os executores até hoje não foram julgados. O lugar continua cenário de conflitos pela terra.

A recomendação da DPU foi feita na última sexta-feira (23). Tanto MDA e Incra têm o prazo de 15 dias para apresentar uma manifestação com as devidas justificativas, seja para atender a sugestão ou não.

O defensor regional de Direitos Humanos da DPU no Pará, Marcos Wagner destacou que a falta de mobilização das autoridades competentes para a solução de questões fundiárias da propriedade tem contribuído para a violação de direitos.

“É uma medida indispensável para prevenir futuros conflitos, assegurar a justiça social e promover a paz no campo, proporcionando às famílias rurais acesso à terra, moradia digna, trabalho e uma vida em condições humanas, em consonância com os princípios constitucionais e os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no âmbito dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável”, destaca o documento.

A DPU ressaltou o papel do Incra na implementação de políticas de reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário nacional, contribuindo para o desenvolvimento rural sustentável. O g1 solicitou um posicionamento para o Instituto sobre a recomendação de desapropriação da Santa Lucia e aguarda a resposta.

Sobre a recomendação da DPU, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar respondeu que a demanda cabe ao Incra.

“A desapropriação da fazenda e sua destinação para fins de assentamento rural garantirá o cumprimento da função social da propriedade, como manda a Constituição Federal, e a proteção dos direitos humanos dos trabalhadores rurais vulneráveis”, reforçou a Defensoria Pública da União.

Massacre de Pau D’Arco

Em 24 de maio de 2017, dez trabalhadores rurais, sendo nove homens e uma mulher, foram mortos a tiros durante o cumprimento de mandados de prisão contra ocupantes da Fazenda Santa Lucia que, supostamente, estariam envolvidos no assassinato de um segurança.

Dois policiais civis e 14 policiais militares foram acusados como executores e aguardam em liberdade o julgamento por júri popular.

Uma testemunha do massacre foi morta quatro anos após o crime. Relembre:

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO E RELEMBRE O CASO

O caso teve grande repercussão e evidenciou a grave situação de extrema vulnerabilidade social dos trabalhadores rurais na região, além da necessidade de intervenção estatal para solução pacífica dos conflitos agrários.

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/08/2024/08:33:03

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...