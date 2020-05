Prefeitura de Parauapebas entrega hospital de campanha para tratamento de Covid-19

Leitos do hospital de campanha de Parauapebas — Foto: Prefeitura de Parauapebas

Estrutura, que tem capacidade para 100 leitos, incia as atividades com apenas 32 em funcionamento. Prefeitura afirma que as demais vagas serão inauguradas nos próximos dias.

A Prefeitura de Parauapebas, sudeste do Pará, entregou nesta terça-feira (19) um hospital de campanha para atendimento de pacientes com Covid-19.

A estrutura, montada anexa ao Hospital Municipal de Parauapebas, foi inaugurada com apenas 32 leitos. A Prefeitura informou que, nos próximos dias, outros leitos serão inaugurados, até completar 100 vagas.

“Esses leitos vão desafogar tanto a UPA quanto o Hospital Municipal e melhorar o atendimento a quem precisa de internação. Serão 150 profissionais de saúde trabalhando no Hospital de Campanha”, explica o prefeito de Parauapebas, Darci Lermen.

De acordo com a Prefeitura, o hospital, construído por meio de uma parceria com a Vale, atenderá casos de baixa e média complexidade.está habilitado para receber pacientes de baixa e média complexidade.

No entanto, o hospital não será de “porta-aberta”, ou seja, não atenderá demanda espontânea. A estrutura deve atuar como hospital de retaguarda para o Pronto-Socorro Municipal ou uma das 32 Unidades Básicas de Saúde.

O hospital de campanha inicia com 27 leitos de enfermaria e cinco leitos de estabilização, que é para onde são levados os casos que se agravam, mas não precisam de UTI. Os pacientes que apresentarem caso grave serão encaminhados para uma UTI do Hospital Municipal, que conta, atualmente, com 15 leitos Oo hospital também tem outros 40 leitos, metade deles equipada com respiradores, podendo assim funcionar como unidades semi-intensivas.

Por G1 PA — Belém

