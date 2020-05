Governo anuncia abertura dos hospitais de Castelo dos Sonhos , Tapajós e Castanhal

Hospital de Castelo de Sonhos (Foto:Arquivo) – Em postagem nas redes sociais, governador Helder Barbalho falou da liberação de R$ 42 milhões que vão permitir as entregas

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou em suas redes sociais, na segunda-feira (18), que nos próximos 15 dias o Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba; o Hospital Regional de Castanhal e o Hospital de Castelo dos Sonhos, em Altamira, serão entregues para a população para atendimentos de Covid 19 e outras especialidades médicas.

“Liberamos hoje R$ 42 milhões para permitir a entrega do Hospital de Itaituba, o Hospital Regional do Tapajós, com 164 leitos; também mais 120 leitos no Hospital Regional de Castanhal e 20 leitos no Hospital de Castelo dos Sonhos. Portanto nós estamos ampliando a nossa estrutura em saúde com estes três importantes compromissos que nos havíamos firmado com a população” – governador Helder Barbalho.

O governador esclareceu ainda que o Estado vem reforçando o atendimento dos pacientes infectados pelo novo coronavírus. “Agora são 1.648 leitos para pacientes com Covid-19, sendo 390 leitos de UTI”, ressaltou.

O Hospital Regional do Tapajós terá capacidade para atender cerca de 250 mil pessoas de Itaituba e outros municípios da região, como Novo Progresso, Trairão, Jacareacanga, Aveiro e Rurópolis. O hospital foi projetado para ofertar atendimento de alta complexidade.

Já o o hospital de Castelos dos Sonhos é um sonho antigo da comunidade que fica a 1.010 km de distância do município de Altamira. A unidade de saúde vai dar suporte para moradores do distrito e regiões próximas, como Cachoeira da Serra e as aldeias indígenas do entorno, com capacidade para atender por mês, em média, 20 mil habitantes da comunidade.

Em Castanhal, a finalização do Hospital Regional de Castanhal foi acompanhada pelo governador do Estado no último final de semana. As obras na unidade de saúde foram iniciadas ainda em 2014.

