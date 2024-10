Prefeitura de Terra Santa | PA; declara situação de emergência devido à estiagem extrema

Lagos importantes para pesca em Terra Santa estão secando devido a forte estiagem — Foto: Francisco Santos

Segundo o decreto, 23 comunidades nas zonas de várzea e planalto estão sendo afetadas pelo seca.

A prefeitura do município de Terra Santa, oeste do Pará, declarou, na segunda-feira (30), “Situação de Emergência Nível II” nas áreas afetadas pela estiagem. A medida busca enfrentar os graves problemas causados pela seca dos rios Trombetas e Amazonas, que já ultrapassaram a cota de alerta no município.

Segundo o decreto, 23 comunidades nas zonas de várzea e planalto de Terra Santa estão diretamente impactadas pela seca. A estiagem deste ano, considerada uma das piores dos últimos tempos, secou poços, igarapés e comprometeu o transporte hidroviário, o principal meio de locomoção para muitos moradores.

Moradores dessas comunidades agora enfrentam sérias dificuldades de acesso a alimentos, água e serviços de saúde, além de não conseguirem retirar suas produções agrícolas e levar os filhos à escola.

As áreas afetadas pela estiagem enfrentam também a baixa significativa do nível dos rios Amazonas e Trombetas, além do Lago do Algodoal, o que dificulta ainda mais a chegada de suprimentos e apoio.

De acordo com a prefeitura, todos os órgãos municipais foram mobilizados, sob a coordenação da Defesa Civil, para ações de resposta e reabilitação das áreas atingidas. Além disso, voluntários serão convocados para apoiar as campanhas de arrecadação de recursos e a assistência às comunidades afetadas.

O decreto também autoriza as autoridades competentes a realizar desapropriações em áreas de risco elevado, seguindo os critérios de segurança estabelecidos, e garante suporte à reconstrução em locais mais seguros.

A seca não é um fenômeno isolado de Terra Santa. Toda a região amazônica, que depende de chuvas e dos níveis dos rios, está sendo afetada. Em 2024, centenas de cidades ribeirinhas enfrentam cenários semelhantes aos da crise hídrica do ano passado.

Fonte: G1 SANTARÉM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/10/2024/16:05:24

