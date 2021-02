Prefeitura decreta situação de emergência em Eldorado dos Carajás por conta das fortes chuvas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O mesmo trabalho está sendo feito em Parauapebas, onde o rio que da nome a cidade está em 8,79 metros e com alerta para inundação. A Defesa Civil também está monitorando essas áreas de risco tanto de inundações quanto de deslizamento. No município 61 áreas correm riscos de deslizamento. Cerca de 50 famílias já foram atendidas e estão sendo monitoradas.

As estradas que dão acesso a zona rural da cidade estão bloqueadas por conta do nível de água das chuvas no local. A Defesa Civil está realizando o cadastro de famílias que fazem parte das áreas de riscos.

Por conta das fortes chuvas que atingem a região a região sudeste do Pará em Eldorado dos Carajás, a prefeitura decretou situação de emergência no município.

