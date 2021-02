Motorista morre após caminhonete cair de ponte entre os municípios de Itaituba e Jacareacanga

(Foto:Reprodução) – O acidente com vítima fatal aconteceu na noite de terça-feira (23), por volta de 22h40, na Rodovia Transamazônica (BR-230), no trecho entre os municípios de Itaituba e Jacareacanga, na “Ponte do Igarapé Preto”, há cerca de 50km da cidade de Jacareacanga. Segundo informações, uma caminhonete S-10 azul, teria perdido o eixo da ponte, vindo a cair no igarapé com as rodas para cima.

Na caminhonete, estava apenas o motorista conhecido por KELVE(foto), morador da cidade de Itaituba. Motoristas que passaram pelo local na hora do acidente, informaram que ainda tentaram retirar o condutor de dentro do veículo, mas quando conseguiram, o mesmo já tinha evoluído a óbito, possivelmente por afogamento.

Fonte: Junior Ribeiro e Anderson Pantoja – (Portal Buré)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...