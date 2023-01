Dupla em moto executa jovem a tiros, em frente à casa da namorada, no sudeste do Pará

Marco Bozi Júnior, 27 anos, era conhecido entre os amigos como “Marquinhos”, e trabalhava na mineradora Vale (Foto:Reprodução/Redes sociais).

Segundo testemunhas, os indivíduos apareceram atirando pelo menos seis vezes contra o veículo, perfurando o para-brisa lateral, atingindo a vítima, que morreu na hora, sem chance de defesa

Dois homens em uma motocicleta mataram a tiros Marco Bozi Júnior, 27 anos, em frente à casa da namorada dele, na noite do último sábado (7), na cidade de Tucumã, no sudeste do Pará. A vítima, que era conhecida entre os amigos como “Marquinhos”, trabalhava na mineradora Vale. Nenhum dos envolvidos no crime foi identificado.

A área do crime foi isolada pela Polícia Militar do Pará (PMPA) para o trabalho da perícia. A Polícia Civil do Pará (PCPA) também compareceu ao local do assassinato e registrou o boletim de ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA), e posteriormente será liberado aos familiares.

Segundo testemunhas, no momento do crime, Marquinhos e sua namorada estavam em uma caminhonete, quando os indivíduos apareceram atirando pelo menos seis vezes contra o veículo, perfurando o para-brisa lateral, atingindo Marquinhos, que morreu na hora, sem chance de defesa.

A informação que se tem até o momento é de que Marquinhos tinha ido até aquela cidade para reatar o namoro. Inclusive, naquela noite, ele e a namorada saíram para se divertir, indo a um parque de diversões e depois a uma lanchonete. O assassinato aconteceu na volta para casa.

O caso está sendo investigado por meio de inquérito pela Polícia Civil de Tucumã. O que tem dificultado a investigação do assassinato, por parte dos policiais civis, é o fato de que Marquinhos era pessoa de boa índole e sem antecedentes criminais, que poderiam servir de linha de investigação para tentar descobrir qual a motivação do homicídio.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar. (Com informações do site Correio de Marabá).

Jornal Folha do Progresso em 10/01/2023

