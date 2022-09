Passageiro é detido no aeroporto de Belém ao ser flagrado com 7 quilos de ouro na mala

Foram encontradas 15 barras de ouro, junto com as roupas e pertences pessoais na mala. (Divulgação/ PF)

Um homem foi detido pela Polícia Federal ao ser flagrado carregando ouro em uma mala no aeroporto de Belém. A apreensão de 7,65 quilos de ouro foi na quinta (1º) e equivalente a mais de dois milhões de reais.

Ele não apresentou as devidas notas fiscais no aeroporto e, por isso, foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Belém para ser entrevistado pelo delegado de plantão.

Durante a entrevista, ele apresentou nota fiscal do ouro e negou qualquer crime. Sem flagrante, o homem foi liberado e o ouro e a nota fiscal foram apreendidos para que a perícia indique a origem e a legalidade, informou a Polícia Federal. O caso é investigado.

Os tabletes de ouro foram identificados pelos agentes da Receita e da Polícia Federal quando as malas do passageiro passavam pelo raio-x.

O passageiro de Manaus não apresentou quando solicitado os documentos fiscais da mercadoria, que foi considerada ilegal. Ele tinha como destino o Aeroporto de Viracopos em Campinas (SP).

Segundo a Receita, “foi constatado ainda que o passageiro fazia esta rota regularmente nos últimos meses”.

04/09/2022

