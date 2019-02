Preocupação com lixo espalhado por ruas aumenta durante período chuvoso

A redação do Jornal Folha do Progresso recebeu nesta semana diversas fotos com lixos acumulado em vias publicas, lixos retirados das residências.

Estes lixos não é responsabilidade da coleta seletiva eles não são levados pela limpeza publica (caminhão de lixo).

Como é o caso deste morador da Avenida Brasil no bairro Rui Pires de Lima que flagrou o lixo e enviou as fotos para o Jornal Folha do Progresso, no sentido de chamar atenção do poder publico para este descaso.

Apesar de haver coleta seletiva e muito dos lixos são espalhados por Novo Progresso.

Estes lixos deixam mau impressão – deixa a cidade feia!

Quem anda pelas vias, é comum deparar com lixo no chão. Além de entupir bueiros, o descarte irregular contribui para a proliferação do mosquito.

A preocupação com a quantidade de lixo espalhado pelas ruas de Novo Progresso aumenta durante o período chuvoso. O descarte irregular entope bueiros, polui as galerias pluviais, além de contribuir para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Opções não faltam para jogar o lixo no lugar certo. Há coleta seletiva e muitas opções antes de ser espalhada pelas ruas da cidade.

Cuidar do meio ambiente não é só preservar a natureza, mas também se preocupar com o lugar onde vivemos. “A gente anda com uma sacolinha. Sempre que a gente acha alguma coisa, pega e coloca no lixo”, diz o seu Duca catador de lixo nas ruas de Novo Progresso.

“Hoje é muito importante a gente lutar pela sustentabilidade e junto a gente trabalha justamente com essa coleta de lixo, ensinando desde as criancinhas a colocar lixo no lugar certo”, defende o comerciante A.V.B. de 48 anos.

Opinião

Talvez o que esteja faltando é cada um fazer a própria parte e contribuir para deixar a cidade mais limpa. Muitas vezes a desculpa para jogar lixo na rua ou deixar em qualquer lugar é que não tem cesto de lixo por perto. Mas em alguns casos o que se percebe é que a falta não é de lixeiras, mas de educação mesmo. Não é raro ver a sujeira jogada no chão bem ao lado de um cesto de lixo.

Em Novo Progresso a prefeitura mantêm regularmente ha coleta seletiva, nos bairros e na região central.

