ladrão arromba farmácia, furta eletrônico no valor de R$ 4 mil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O criminoso entrou pelo foro da empresa no bairro Cristo Rei na Travessa Belém e levou um notebook no valor de R$ 5 mil.

You May Also Like