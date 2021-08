PM recupera motocicleta furtada e prende suspeito minutos após o crime

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em diligencia foi localizado próximo ao local conhecido por Esquina Brasil no bairro Pires de Lima, dois suspeitos de posse da moto, os militares realizaram a abordagem e efetuaram a prisão dos nacionais D.M.D.O. menor e Jose Carlos de Almeida em flagrante. A motocicleta e os suspeitos foram encaminhados para delegacia local para seguir com os registros de autuação policial.

Em mais uma ação rápida, policiais militares da 7ª CPIM, no município de Novo Progresso, prenderam neste sábado 14 duas pessoas autores do furto de uma motocicleta placa NSH 7885 , HONDA /NXR 150 BROS e recuperaram o bem.

