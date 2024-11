Presidente do Chile nega culpa após denúncia de assédio sexual

“O presidente que é a vítima de uma situação de assédio sistemático”, diz defesa de Boric (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Denúncia foi divulgada na noite de segunda-feira por meio de um comunicado oficial divulgado pela Presidência chilena.

O presidente do Chile, Gabriel Boric, enfrenta uma denúncia de suposto assédio sexual contra uma mulher há 10 anos, que ele nega “categoricamente”, informou sua defesa nesta terça-feira (26).Os acontecimentos remontam a julho de 2013, quando Gabriel Boric – na época com 27 anos – estudava Direito na cidade de Punta Arenas, extremo sul do Chile.

Um ano depois, ele foi eleito deputado pela região. Foi lá que conheceu a mulher que hoje o acusa de assédio sexual e divulgação de material íntimo, segundo uma denúncia apresentada em 6 de setembro.

O advogado de defesa do presidente, Jonatan Valenzuela, afirmou que foi o presidente Boric quem foi assediado com o envio de dezenas de e-mails, um deles com imagens “explícitas”.

“O presidente que é a vítima de uma situação de assédio sistemático por meio do envio de e-mails que tem como evento este ano a apresentação desta denúncia”, disse Valenzuela aos jornalistas nesta terça-feira. Segundo o advogado, os e-mails foram entregues ao Ministério Público e “são claramente esclarecedores” da situação de assédio de que o presidente diz ser vítima. “O presidente rejeita e nega categoricamente o conteúdo desta denúncia”, acrescentou Valenzuela.”Denúncia sem fundamento”A denúncia foi divulgada na noite de segunda-feira por meio de um comunicado oficial divulgado pela Presidência chilena.

Segundo o advogado, a equipe jurídica do presidente tomou conhecimento da ação judicial por meio da revisão periódica de eventos que possam ter relevância nas diversas esferas públicas e decidiu torná-la pública. Cristián Crisosto, chefe do Ministério Público de Magallanes, de onde é o presidente, confirmou que “existe um processo criminal relacionado com os fatos indicados”. Uma equipe especial do Ministério Público está a cargo da investigação, acrescentou o procurador Crisosto, que se absteve de dar mais detalhes do caso sob reserva. A defesa do presidente chileno, de 38 anos, afirma que a mulher “apresentou uma denúncia sem qualquer fundamento”.

“Meu cliente nunca teve um relacionamento afetivo ou amigável com ela e eles não têm comunicação desde julho de 2014”, acrescentou Valenzuela.

Boric, que em 2026 completará seu mandato de quatro anos sem direito à reeleição imediata, tem foro especial e, para ser investigado, a Justiça precisa primeiro aprovar um julgamento sobre a imunidade.O caso contra Boric vem à tona em um momento em que o seu governo enfrenta um escândalo devido às acusações de abuso sexual e estupro contra o ex-subsecretário de Segurança e Interior, Manuel Monsalve, que está em prisão preventiva há uma semana. Na campanha para sua eleição em 2021, Boric foi acusado de outro suposto assédio sexual, que também negou na época. A denúncia nunca foi investigada criminalmente.

Fonte: © Agence France-Presse

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

