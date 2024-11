YouTube vai transmitir gratuitamente a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol em 2025

Foto: Reprodução | O YouTube confirmou que transmitirá gratuitamente a Série A do Campeonato Brasileiro 2025. Os jogos passarão na CazéTV, canal do influenciador Casimiro Miguel.

Ao todo, serão exibidos 38 jogos, ou seja, um jogo por cada rodada da competição. Os times que terão partidas transmitidas no YouTube foram aqueles que fecharam contrato com a Liga Forte União (LFU), associação futebolística que negociou os direitos de transmissão dos clubes.

De acordo com a plataforma de vídeos do Google, o acordo com a LFU é de 3 anos. Por causa disso, além do campeonato do ano que vem, o Brasileirão de 2026 e 2027 também poderão ser assistidos gratuitamente.

O canal escolhido para a parceria foi a CazéTV pelo know-how de transmissões esportivas. Neste ano, o canal exibiu as Olimpíadas de Paris e teve audiência de mais de 43 milhões de usuários únicos.

Transmissão exclusiva para o Brasil

Além do Brasileirão 2025, o YouTube transmitirá no ano que vem: 16 partidas do Campeonato Paulista; 50 partidas do Paulistão Feminino e da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha).

Todos os jogos serão exclusivos para quem mora no Brasil e, por isso, quem está fora do país não poderá assistir. A regra acaba, contudo, gerando uma dor de cabeça para a plataforma de vídeos.

Atualmente, a LFU tem 32 agremiações associadas, sendo 12 delas que disputam a Série A do Brasileirão. Somente estes clubes associados que estiverem na 1ª Divisão em 2025 terão partidas exibidas.

Confira, abaixo, quais as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro que fecharam contratos de exibição com a LFU e que poderão ter jogos transmitidos de graça no

YouTube em 2025 (os clubes da lista que forem rebaixados para a Série B não terão jogos exibidos):

Athletico-PR;

Atlético-GO;

Botafogo;

Corinthians;

Criciúma;

Cruzeiro;

Cuiabá;

Fluminense;

Fortaleza;

Internacional;

Juventude;

Vasco da Gama.

