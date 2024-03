Presidente Macron concede ao cacique Raoni a maior honraria da França durante visita a Belém-Pará

O cacique Raoni Metuktire, da tribo Kayapó. — Foto: Joel Saget/AFP

Líder indígena é reconhecido internacionalmente pela luta que articula pelos povos indígenas.

Em sua primeira visita ao Brasil e à América Latina, o presidente francês Emmanuel Macron condecora nesta terça-feira (26), em Belém, o cacique Raoni com a Legião de Honra, a mais alta honraria da França.

Segundo a embaixada da França no Brasil, a entrega da honraria ao cacique do povo Kayapó está marcada para as 18h15. Depois, Emmanuel Macron ainda tem um encontro com representantes de povos indígenas.

O líder indígena é reconhecido internacionalmente pela luta que articula pelos povos indígenas. Esta será a segunda vez que o líder do povo Kayapó será recebido por um presidente francês.

Em novembro de 2012, Raoni Metuktire foi recebido pelo presidente François Hollande, no Palácio do Eliseu. Na ocasião, o cacique pedia a preservação da Amazônia e dos povos que vivem na região.

A Ordem Nacional da Legião de Honra (Ordre National de la Légion d’Honneur, em francês) foi instituída em 20 de maio de 1802 por Napoleão Bonaparte para recompensar os méritos eminentes militares ou civis daquela nação.

Macron em Belém

O presidente da França chegará ao Brasil por Belém, futura sede da COP 30. O governo francês destaca que a França quer ser “um parceiro de referência” na preparação do Brasil para a COP 30.

A previsão é de que Macron passe por quatro cidades: Belém (PA), Itaguaí (RJ), São Paulo (SP) e Brasília (DF).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá acompanhar o presidente francês em agendas, além das reuniões bilaterais já esperadas.

A estadia de três dias no Brasil é considerada longa e simboliza a vontade de estreitar os laços com o país.

