Cruzeiro do Neymar será em navio luxuoso com simulador de fórmula 1 e tobogã gigante em alto mar

MSC Preziosa sai de Santos (SP) no dia 26 de dezembro e pacotes custam a partir de R$ 5 mil por pessoa; veja fotos.

Festas, cassino e parque aquático em alto mar. O jogador Neymar anunciou seu próprio cruzeiro e prometeu um evento “craque” em curtição, de 26 a 29 de dezembro.

Além da presença do atleta, o cruzeiro “Ney Em Alto Mar” vai contar com uma programação de “shows inesquecíveis”, segundo a organização do evento, mas que ainda não foi divulgada. Os pacotes custam a partir de R$ 5 mil por pessoa (veja mais detalhes abaixo). Itinerário ⚓ A viagem de três dias começa no porto de Santos (SP) e segue para Búzios, no Rio de Janeiro. Depois, retorna ao seu ponto de partida. O navio 🛳️ O cruzeiro do Neymar será a bordo do navio MSC Preziosa. Ele pesa 139 mil toneladas e tem espaço para mais de 4 mil hóspedes. Além de Neymar, o navio vai sediar em dezembro o cruzeiro do cantor Daniel, com shows do Fábio Jr., Bruno & Marrone, Paula Fernandes, entre outros. O MSC Preziosa também foi o escolhido para o cruzeiro do cantor Alexandre Pires e para a segunda edição do “maior cabaré do mundo em alto mar”, do cantor Leonardo e da dupla Bruno & Marrone. Atrações 💃 Além dos shows que ainda não foram divulgados, os hóspedes do cruzeiro do Neymar vão poder curtir as atrações oferecidas pelo navio. O cruzeiro garante diversão para crianças e adultos, com sala de jogos, bares com música ao vivo, festas e espetáculos no teatro. A lista de atrações ainda inclui um simulador de fórmula 1, mini boliche e cinema 4D. Entre os destaques do navio, também está um grande parque aquático, com piscina de borda infinita e o maior toboágua em alto mar, segundo o site oficial do evento. O local conta ainda com academia, SPA e vários restaurantes temáticos. Preços 💸 Os hóspedes podem optar por três tipos de cabine: Interna sem janela (sem vista para o mar); Externa com janela (com vista para o mar); Externa com varanda (com vista para o mar); Elas ainda são divididas em cabines duplas, triplas e quádruplas, que têm o valor por pessoa mais em conta. Uma cabine quádrupla interna sem janela, por exemplo, custa 12x de R$ 358,33 por pessoa, além da taxa portuária de R$ 860. Já uma cabine dupla externa com varanda é 12x de R$ 533,33 por pessoa, com a mesma taxa portuária. Esses valores são do 1º lote, considerando o pacote básico, que inclui: Cabine;

Todos os shows;

Espetáculos de teatro

Alimentação completa, com café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e buffet da madrugada. Bebidas (alcoólicas ou não) e algumas atividades, como cinema 4D e cassino, são pagas à parte.

