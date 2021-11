Jovem de 22 anos é assassinado a tiros dentro de carro

Crime aconteceu nesta madrugada em Redenção, sudeste do Pará – (Foto:Reprodução / Site Ze Dudu)

Segundo a polícia, a vítima seguia em um carro com destino a Conceição do Araguaia, quando recebeu os disparos e morreu na hora.

A polícia informou que Wallyson Sousa Batista, de 22 anos, foi morto dentro do carro em que estava, na saída de Redenção para Conceição do Araguaia, municípios do sudeste do Pará. O crime aconteceu no início da madrugada desta segunda-feira (29), e de acordo com os policiais, tem característica de execução. Com informações do site Ze Dudu.

A polícia ainda apura as motivações do crime, o segundo com características de execução registrado em poucas horas em Redenção, neste último final de semana. O primeiro, ocorreu por volta das 22h, deste domingo (28), quando Antônio Carlos, mais conhecido como o “Primo”, foi morto a tiros ao chegar em uma fazenda, na zona rural do município.

Sobre a morte de Wallyson Batista, de acordo com informações preliminares, ele seguia em um carro com destino a Conceição do Araguaia, quando outro veículo se aproximou e, de dentro do automóvel, foram efetuados os disparos. Ele morreu na hora.

Segundo a polícia, Wallyson foi preso, em 2018, ao ser flagrado transportando droga dentro de uma van, na PA-287. A Polícia Civil investiga o homicídio, mas nada foi divulgado até então, segundo os policiais, para não atrapalhar os trabalhos investigativos.

O Liberal

29.11.21 20h31

