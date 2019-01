Preso em Castanhal um dos maiores assaltantes de banco do Brasil

Segundo a Polícia Civil, André tem três mandados de prisão no Pará e mais 10 mandados de prisão em outros Estados por roubo a banco na modalidade corte de caixa eletrônico com uso de maçarico.

André Luiz de Assunção Gomes, considerado um dos maiores assaltantes de banco do Brasil foi preso em flagrante por uso de documento falso na manhã desta quinta-feira (20), no município de Castanhal, no nordeste paraense.

