Comissão de Direitos Humanos visitará áreas de conflito agrário no Pará

Nesta quinta-feira (20) chega a Marabá os Deputados Carlos Bordalo, Lelio Costa e Ozório Juvenil, integrantes da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) e José Neto, presidente da Comissão de Direitos Humanos OAB -PA, que visitarão duas áreas de acampamento que estão sofrendo ataques incessantemente, de pistoleiros comandados pelos latifundiários Osvaldo Saldanha, Rafael Saldanha e Darlon Lopes.

A visita iniciará no acampamento Hugo Chávez (Fazenda Santa Tereza) no município de Marabá e segue até o Acampamento Frei Henri (Fazenda Fazendinha) no município de Curionópolis.

O intuito da visita é acompanhar de perto a situação, para efetivar a investigação na área de conflito, divulgar as violações de Direitos Humanos que as famílias acampadas estão sofrendo, a propósito de pressionar os órgãos responsáveis as devidas providencias.

