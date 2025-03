Comando Vermelho proíbe carro de app em mais locais: “Se entrar morre”

Foto: Reprodução | Nas últimas horas, um motoqueiro foi covardemente agredido por faccionados do Comando Vermelho após deixar um passageiro na região.

Em mais uma ofensiva para demonstrar poder contra o Estado e garantir o domínio sobre as comunidade do Rio de Janeiro, faccionados do Comando Vermelho proibiram a entrada de motoristas de aplicativo em São Mateus e Tomazinho, localidades que ficam em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Várias ruas foram pichadas com o alerta e as determinações dos criminosos. Eventuais descumprimentos resultam no fuzilamento dos veículos e possível morte de motoristas e passageiros.

Nas últimas horas, um motoqueiro foi covardemente agredido após deixar um passageiro na região. Além de controlar a entrada de “desconhecidos” nas comunidades, os criminosos vetaram a entrada dos motoristas para explorar de forma exclusiva o transporte alternativo dentro das áreas comandadas pelo CV.

A coluna Na Mira já havia noticiado, no mês passado, que uma das últimas ordens impostas pelo CV vetou a circulação de motoristas de aplicativos no bairro da Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio. A restrição, segundo relatos de moradores, vale tanto para carros quanto para motos. O comunicado, que foi pichado em um muro do bairro e assinado pelo Comando Vermelho, menciona especificamente a empresa 99, que é a opção de transporte por aplicativo mais utilizada na cidade.

Moradores relataram que traficantes ameaçaram os motoristas do aplicativo que insistem em continuar circulando pela Gardênia Azul. A Polícia Militar informou que firmou parceria com a empresa e criou um botão de emergência para que os motoristas acionem sempre que se sentirem em risco. A PM também destacou que realiza fiscalização constante na região.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/03/2025/08:04:27

