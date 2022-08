Preso em Santarém suspeito de assassinar motorista de aplicativo em Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – O homem identificado como Daniel Corrêa Coelho, suspeito de assassinar no dia 12 de agosto em Itaituba, o motorista de aplicativo, Márcio José Campos Rocha, 52 anos, foi preso na operação intitulada “Gênesis” deflagrada no último sábado, 27/8, em Santarém, no Pará.

A operação sob comando do departamento de homicídios da Delegacia Civil de Itaituba em conjunto com o núcleo de Apoio à Inteligência de Santarém, encontrou o suspeito escondido na residência de uma tia em Santarém. Segundo os relatos que fez a polícia, a vítima estava devendo uma quantia em dinheiro proveniente a uma compra de gasolina e após discutirem os dois travaram uma luta corporal. Na ocasião, Daniel desferiu vários golpes de faca no motorista de aplicativo.

Ainda segundo o suspeito, arrastou o corpo de Márcio para dentro de um quarto e chamou a sua esposa para fugirem no carro da vítima. Ao chegarem em Santarém, o casal levou o veículo para Belterra e ateou fogo no carro do motorista pois já imaginavam que a polícia estariam atrás, já que o carro era alugado para Márcio e que certamente o dono estaria a procura do veículo. O casal estava fazendo rodízio entre a casa da tia e a casa da avó de Daniel.

Daniel Correa foi conduzido para Itaituba e já encontra-se encarcerado na Casa de Detenção, já a esposa do suspeito, Irene Gabriela Martins Lima, está presa na Delegacia Civil de Santarém à disposição da Justiça.

Veículo incendiado

Na sexta-feira (26), o carro incendiado foi encontrado pela polícia próximo de Belterra, Oeste do Pará. De acordo com informações repassada pelos familiares do proprietário do carro, Brunno Raphaell , o veículo Fiat Siena vermelho, de placa QVE2F68, teve perda total.

Márcio José, foi achado morto no dia 15 de agosto em uma residência no bairro São Francisco, em Itaituba.

