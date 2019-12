Preso ‘fujão’ é recapturado com ajuda de mototaxistas em Santarém

Lourinho fugiu da delegacia de polícia civil em Santarém — Foto: Reprodução/Redes Sociais

O jovem conseguiu escapar enquanto era conduzido para a audiência de custódia no Fórum da cidade. Fuga aconteceu no domingo (22).

O preso que fugiu enquanto era conduzido para a audiência de custódia foi recapturado pela polícia em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu no domingo (22) e o “fujão” foi preso no mesmo dia da fuga.

Ao G1 o delegado de polícia civil Jayme Paixão disse que o homem estava sim algemado e correu algemado.

Enquanto fugia, o preso tentava acionar mototaxistas que se recusavam a leva-lo, o que ajudou a recuperá-lo, já que os motociclistas informavam à polícia sobre o paradeiro do mesmo.

+Ao ser levado para audiência de custódia, preso foge da delegacia de Polícia Civil em Santarém

Ainda de acordo com a polícia, Antonio Henrique da Cruz, conhecido como Lourinho, responde pelo crime de roubo. O mesmo passou pela audiência de custódia e posteriormente foi transferido para a penitenciária de Santarém.

Entenda

Antonio Henrique da Cruz foi preso e aguardava na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para ir à audiência de custódia. No momento que ele era conduzido ao Fórum no domingo (22), conseguiu se aproveitar de um momento de distração dos policiais e mesmo armado, conseguiu correr.

Guarnições das polícias civis e militares saíram às ruas em busca do preso fujão. Ele foi recapturado ainda no domingo.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

23/12/2019 08h49

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...