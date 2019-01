Preso matador de funcionários da CEMAR e corte de luz foi o motivo

Preso agora pouco Pablo Martins Silva, vulgo D’Menor, de 18 anos. Segundo testemunhas, os funcionário da CEMAR haviam realizado alguns cortes em uma determinada rua do bairro Sítio Novo, em Paço Lumiar.

O autor do crime, seguiu a dupla e os surpreendeu com tiros na cabeça. Moradores relatam que não houve nenhuma discussão antes da execução.

Moradores lamentaram o ocorrido, afirmando que a motivação foi por “pura maldade”.

Abaixo a Nota da CEMAR:

Nota de Esclarecimento

A Cemar e o Consórcio Norte, empresa prestadora de serviços, informam que irão acompanhar os trabalhos de investigação pelas autoridades policiais do homicídio ocorrido na manhã desta terça-feira (15), no Sítio Natureza, em Paço do Lumiar, vitimando os colaboradores João Victor Melo e Francivaldo Carvalho da Silva.

Cabe esclarecer que a Companhia e o Consórcio Norte irão acompanhar e colaborar com o trabalho de investigação da polícia, que deverá identificar as causas que levaram ao homicídio.

Neste momento as empresas lamentam e se solidarizam com os familiares e estão empenhadas em prestar toda assistência necessária.

Assessoria de Imprensa da Cemar

Fonte:Blog do Luis Cardoso

